Вибух у Львові: у поліції розповіли про загиблих і потерпілих

Через вибух газу у Львові загинуло троє людей, ще троє постраждали, йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції.

За даними правоохоронців, 23 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги стався вибух.

«На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські. Як встановили правоохоронці, стався вибух газу в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована», – кажуть у Нацполіції.

Так, під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів’ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років, уточнили правоохоронці.

Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів, зазначили в поліції.

За фактом розпочато кримінальне провадження.

Раніше, ввечері 23 грудня, у приватному будинку у Львові стався вибух газу, за попередньою інформацією, 4 людей ‒ у лікарні, але життю нічого не загрожує.

Постраждалим, які отримали опіки тіла, надали медичну допомогу у лікарні. Як повідомив Радіо Свобода речник Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, життю людей нічого не загрожує. Стан потерпілих не є важкий.