Через обвал мосту у Львівській області подовжено до Луцька маршрут поїзда Львів – Чернівці – УЗ

Маршрут регіонального експреса Львів – Чернівці № 701/702 із 6 травня буде подовжено до Луцька для розвантаження автошляху та зменшення заторів, які утворилися через обвал 3 травня автомобільного мосту біля села Гайок у Львіській області на автодорозі «Львів – Луцьк», повідомила у середу пресслужба «Укрзалізниці».

«До Львова цей поїзд прибуватиме за чинним розкладом, потім о 09:51 вирушатиме до Луцька та прибуватиме на кінцеву станцію о 14:25. Зворотно поїзд відправлятиметься з Луцька о 14:45 і прибуватиме до Чернівців о 23:14», – повідомили в «Укрзалізниці».

Перевізник пояснив, що коригування маршруту поїзда до Луцька потрібне через «проблеми з автоперевезеннями на цьому напрямку та збільшення мобільності населення під час подовжених вихідних».

3 травня на трасі між Львовом та Луцьком біля села Гайок Кам’янко-Бузького району Львівської області обвалився міст, ніхто не постраждав. Влада організувала об’їзд. В «Укравтодорі» заявили, що міст через річку Західний Буг на вказаній трасі був збудований у 1960 році і відтоді жодного разу капітально не ремонтувався.