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Негода на Львівщині: в ОВА кажуть, що без світла залишилось майже 40 сіл

Через негоду на Львівщині без електропостачання залишилось 39 населених пунктів, із них – 16 знеструмлено повністю та 23 – частково, ілюстративне фото

Через негоду на Львівщині без електропостачання залишилось 39 населених пунктів, із них – 16 знеструмлено повністю та 23 – частково, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

Згідно з даними місцевої влади, знеструмлення сталось у наступних громадах:

  • у Дрогобицькій громаді через пориви вітру частково знеструмлено вісім населених пунктів і один повністю знеструмлений;
  • у Жовківській громаді частково знеструмлено шість і повністю три населених пункти;
  • по два населені пункти повністю знеструмлено у Сколівській, Радехівській та Самбірській громадах;
  • часткове знеструмлення також у Старосамбірській, Самбірській, Сколівській, Бориславській, Яворівській громадах.

Також відомо, що зараз над відновленням електропостачання у Львівській області працюють 24 бригади ПрАТ «Львівобленерго» у складі 103 осіб. Задіяно 36 одиниць техніки.

10 червня у МЗС повідомили, що на Львівщині через негоду затопило селище Східниця.

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