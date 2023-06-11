Негода на Львівщині: в ОВА кажуть, що без світла залишилось майже 40 сіл

Через негоду на Львівщині без електропостачання залишилось 39 населених пунктів, із них – 16 знеструмлено повністю та 23 – частково, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

Згідно з даними місцевої влади, знеструмлення сталось у наступних громадах:

у Дрогобицькій громаді через пориви вітру частково знеструмлено вісім населених пунктів і один повністю знеструмлений;

у Жовківській громаді частково знеструмлено шість і повністю три населених пункти;

по два населені пункти повністю знеструмлено у Сколівській, Радехівській та Самбірській громадах;

часткове знеструмлення також у Старосамбірській, Самбірській, Сколівській, Бориславській, Яворівській громадах.

Також відомо, що зараз над відновленням електропостачання у Львівській області працюють 24 бригади ПрАТ «Львівобленерго» у складі 103 осіб. Задіяно 36 одиниць техніки.

10 червня у МЗС повідомили, що на Львівщині через негоду затопило селище Східниця.