На шахтах «Львіввугілля» відновлене постачання електрики після відключення – Міненерго

На шести шахтах державного підприємства «Львіввугілля» електропостачання відновлене після того, як у ніч із 22 на 23 грудня його відключали через вимогу енергопостачальника внесли оплату наперед, повідомила пресслужба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.

«Відключення шахт від електроенергії відбулося через вимоги передоплати з боку «постачальника останньої надії» районної електромережі. Водночас на підприємстві накопичилися борги з боку генерацій за відвантажене вугілля в жовтні, листопаді, грудні. Наразі питання врегульовано. Шахти працюють у звичному режимі», — повідомили в Міненерго.

Раніше 23 грудня голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що всі шість шахт державного підприємства «Львіввугілля» відключили від електропостачання через вимогу енергопостачальника заплатити 22 мільйона гривень за електрику наперед.