З Нового року МОЗ відкриє лікарню «Феофанія» для всіх українців – Ляшко

З 1 січня клінічна лікарня «Феофанія» в Києві стане доступною для пересічних українців, які прибуватимуть зі «швидкою допомогою». Про це повідомив Радіо Свобода під час зустрічі з українськими медіа міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

«Ми робимо це на виконання рішення президента України Володимира Зеленського. Оновлена «Програма медичних гарантій» 2022 року передбачає, що туди будуть госпіталізувати людей з інфарктами та інсультами», – пояснив Віктор Ляшко.

На сьогодні лікарня «Феофанія» спеціалізується на чинних та колишніх посадовцях, дипломатах, народних депутатах та людях, що мають особливі заслуги перед Україною. Клініка підпорядкована Державному управлінню справами.