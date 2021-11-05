З Нового року МОЗ відкриє лікарню «Феофанія» для всіх українців – Ляшко

З 1 січня клінічна лікарня «Феофанія» в Києві стане доступною для пересічних українців, які прибуватимуть зі «швидкою допомогою». Про це повідомив Радіо Свобода під час зустрічі з українськими медіа міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
«Ми робимо це на виконання рішення президента України Володимира Зеленського. Оновлена «Програма медичних гарантій» 2022 року передбачає, що туди будуть госпіталізувати людей з інфарктами та інсультами», – пояснив Віктор Ляшко.
На сьогодні лікарня «Феофанія» спеціалізується на чинних та колишніх посадовцях, дипломатах, народних депутатах та людях, що мають особливі заслуги перед Україною. Клініка підпорядкована Державному управлінню справами.
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