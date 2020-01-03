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03 січня 2020, Київ 16:33
Новини | Події

Прокуратура завершила досудове розслідування сутички Ляшка з Герусом

Прокуратура завершила досудове розслідування бійки за участю Ляшка

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Бориспільська місцева прокуратура завершила досудове розслідування за фактом сутички між колишнім народним депутатом Олегом Ляшком та чинним народним обранцем від «Слуги народу» Андрієм Герусом.

«Під час досудового розслідування встановлено, що, у листопаді 2019 року колишній народний депутат України разом з іншою особою, перебуваючи в ДП МА «Бориспіль», а саме в ДП «Зал офіційних делегацій» нанесли тілесні ушкодження народному депутату України IX скликання у зв’язку з його державною діяльністю. За результатами досудового розслідування процесуальним прокурором у кримінальному провадженні визнано зібрані докази достатніми для складання обвинувального акту, та відповідно до вимог ст. 290 КПК України сторонам надано можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження», – мовиться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що в разі доведення вини колишнього депутата, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Між колишнім народним депутатом Олегом Ляшком та чинним парламентарем від «Слуги народу» Андрієм Герусом сталася сутичка в залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль». Відео інциденту у себе на Facebook оприлюднив колишній народний депутат та соратник Ляшка Ігор Мосійчук.

18 листопада Ляшку вручили підозру за частиною 2 статті 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча, а саме умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв’язку з їх державною або громадською діяльністю). Вказані дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

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