Прокуратура завершила досудове розслідування сутички Ляшка з Герусом

Бориспільська місцева прокуратура завершила досудове розслідування за фактом сутички між колишнім народним депутатом Олегом Ляшком та чинним народним обранцем від «Слуги народу» Андрієм Герусом.

«Під час досудового розслідування встановлено, що, у листопаді 2019 року колишній народний депутат України разом з іншою особою, перебуваючи в ДП МА «Бориспіль», а саме в ДП «Зал офіційних делегацій» нанесли тілесні ушкодження народному депутату України IX скликання у зв’язку з його державною діяльністю. За результатами досудового розслідування процесуальним прокурором у кримінальному провадженні визнано зібрані докази достатніми для складання обвинувального акту, та відповідно до вимог ст. 290 КПК України сторонам надано можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження», – мовиться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що в разі доведення вини колишнього депутата, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Між колишнім народним депутатом Олегом Ляшком та чинним парламентарем від «Слуги народу» Андрієм Герусом сталася сутичка в залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль». Відео інциденту у себе на Facebook оприлюднив колишній народний депутат та соратник Ляшка Ігор Мосійчук.

18 листопада Ляшку вручили підозру за частиною 2 статті 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча, а саме умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв’язку з їх державною або громадською діяльністю). Вказані дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.