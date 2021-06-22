Ляшко анонсував появу в «Дії» цифрового кабінету пацієнта

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що в «Дії» з’явиться цифровий кабінет пацієнта. Про це він сказав під час виступу на форумі «Україна 30».

Коли саме у додатку з’явиться ця функція, Ляшко не уточнив, але висловив сподівання, що нею можна буде скористатися уже восени цього року.

За словами міністра, у «кабінеті» можна буде відмічати результати медоглядів, та відслідковувати їхню динаміку.

«За результатами цих оглядів — мотивувати, як медпрацівника, вашого сімейного лікаря, так і людину, впроваджуючи певні пільги, компенсації для здорових людей, для тих хто слідкує за своїм здоров’ям», – сказав Ляшко.

Наразі єдиним державним порталом електронних послуг в Україні є сайт і застосунок «Дія». Він вважається ключовим сервісом у проєкті «Держава в смартфоні», що об’єднує послуги, які надає держава громадянам і бізнесу. Зокрема, там можна записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19.