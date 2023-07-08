МВС: число загиблих через обстріл РФ у Лимані зросло до cеми

Новина виправлена: у МВС спочатку повідомили, що число загиблих зросло до восьми, а пізніше оновили дані: загинули сім людей

Кількість загиблих внаслідок ранкового російського обстрілу Лиману на Донеччині зросла до семи, ще 13 людей – поранені, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«Рятувальники ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії і трьох легкових автомобілів, які виникли внаслідок обстрілу», – йдеться в повідомленні.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що російські війська вдарили по місту з РСЗВ близько 10-ої ранку 8 липня.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв про шістьох загиблих.

Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.

В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.