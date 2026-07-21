У російському Липецьку після оголошення ракетної небезпеки гасять пожежу між місцевою ТЕЦ та НЛМК

У російському місті Липецьку зранку 21 липня рятувальники гасять пожежу між місцевою ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом, повідомляють моніторингові канали Astra та Exilenova+.

«У Липецьку на території виробничих об’єктів на вулиці Передільській стався спалах на відкритому майданчику. Площа пожежі становить близько 2,5 тисяч квадратних метрів. До місця події направлені додаткові сили та засоби пожежно-рятувальних підрозділів. Усі оперативні служби працюють на місці. Інформація про причини виникнення пожежі та постраждалих уточнюється», – повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Згодом він додав, що загиблих і постраждалих немає.

Наразі незрозуміло, який саме об’єкт зазнав удару.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».