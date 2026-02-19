У Липецькій області РФ обвалився дах цеху заводу, де виробляють електромобілі

У Краснінському окрузі Липецької області обвалився дах одного із цехів підприємства «Моторінвест», повідомив губернатор області Ігор Артамонов 19 лютого.

Пізніше він написав, що рятувальники витягли з-під завалів п’ятьох людей, їх оглядають медики. За словами губернатора, угруповання сил та засобів на місці нарощується, аварійно-рятувальні роботи тривають.

За повідомленнями в медіа, дах міг обвалитися через сильний снігопад.

Завод «Моторінвест» працює з 2014 року. У тому ж році на підприємстві почалася збірка Great Wall Hover, у 2017-2019 – кросовера Changan CS35. У серпні 2019 року підприємство законсервували. 2022 року завод підписав контракт на випуск електромобілів під маркою Evolute китайської компанії Dongfeng.