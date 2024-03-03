Армія РФ 11 разів атакувала Нікопольщину, поранена жінка – ОВА

Російські військові 11 разів атакували Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе, була поранена жінка, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Гатили росіяни по районному центру. А ще по Марганецькій та Покровській сільській громадах. В останній є постраждала. Це 51-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома», – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА зауважив, що у результаті обстрілів пошкоджено 13 приватних будинків, два знищені повністю.

На решті територій Дніпропетровщини «було тихо», уточнив Лисак.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Як правило, місто атакують з артилерії та дронами-камікадзе.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.