Литва має «чорний список» артистів, які виступали в окупованому Криму – Науседа

Президент Литви Ґітанас Науседа повідомив, що його країна має «чорний список» для артистів, які виступали в анексованому Росією Криму, і забороняє цим людям перебувати в Литві. Про це Науседа сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«У нас є певний «чорний список» для артистів і співаків, які мають стосунок до визнання анексії Криму. Ми будемо постійними й рішучими у питанні заборони цим людям перебувати у Литві. Я думаю, це дуже важливий елемент політики невизнання анексії Криму. І ми, як друзі України, будемо дуже наполегливими та рішучими у цьому питанні», – заявив президент Литви.

Раніше Литва заборонила в’їзд російському співаку Філіпу Кіркорову, пояснивши це тим, що він регулярно виступає в окупованому Росією українському Криму, порушуючи цим правила в’їзду на міжнародно визнану територію України.

Служба безпеки України в серпні офіційно підтвердила заборону для Кіркорова на в’їзд до України.