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Новини | Міжнародні

МЗС Литви викличе посла РФ через пошкодження свого посольства під час атаки на Київ

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Дим від пожеж, спричинених російським ударом, у Києві, 1 серпня 2026 року
Дим від пожеж, спричинених російським ударом, у Києві, 1 серпня 2026 року

Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що викличе російського посла у зв’язку з атакою РФ на Київ, внаслідок якої 1 серпня, зокрема, було пошкоджене литовське посольство.

«Ракети впали лише за кілька метрів від посольства. На щастя, наші співробітники не постраждали. Сьогодні МЗС Литви викличе представника Росії у Вільнюсі», – заявив голова МЗС Литви Кястутіс Будріс.

За даними міністерства, у будівлі посольства розбиті вікна, подвір’я завалене уламками.

Раніше про пошкодження посольства Литви в Києві під час нічної атаки РФ повідомив президент України Володимир Зеленський.

В.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга пізніше уточнив, що литовське посольство зазнало незначних ушкоджень, ніхто з працівників не постраждав.

«Російський терор не щадить нікого і не поважає жодних міжнародних норм, включно з Віденською конвенцією. Його можна зупинити лише силою та достатніми можливостями протиповітряної оборони», – заявив Сибіга, додавши, що Україна готова надати будь-яку допомогу Литві.

У Києві внаслідок російського удару 1 серпня, за даними влади, загинули дев’ять людей, постраждали понад 30 людей, зокрема, четверо дітей. 17 поранених перебувають у лікарнях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові випустили по Україні 35 ракет, із них 27 балістичних, і 185 ударних дронів різних типів. Головною ціллю удару був Київ, під ударами також були Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина, Полтавщина. За словами військових, сили ППО знешкодили дві ракети, зокрема одну балістичну, і 154 безпілотники.

Президент Зеленський зауважив, що сили ППО змогли збити лише одну балістичну ракету під час удару РФ через дефіцит перехоплювачів.

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» і «Циркон», що летять балістичною і квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

Читайте також: Немає чим збивати російську балістику. Дефіцит ракет до Patriot. Які в України є варіанти?

Десятками ракет по Києву. Нічна атака на столицю (фоторепортаж)

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