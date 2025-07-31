У Литві прем’єр Палуцкас заявив про відставку на тлі звинувачень у корупції

Прем’єр-міністр Литви Ґінтаутас Палуцкас подав у відставку на тлі корупційного скандалу, повідомив 31 липня національний мовник LRT.

«Палуцкас зателефонував зранку і оголосив про свою відставку», – повідомив президент Литви Ґітанас Науседа, який 24 липня дав Палуцкасу два тижні для того, щоб він ухвалив рішення про свою політичну долю. Наступного дня прем’єр-міністр заявив, що йде в «давно заплановану відпустку».

Речник литовського парламенту Саулюс Скверняліс 30 липня заявив, що партія «Союз демократів «В ім’я Литви» вийде з владної коаліції, якщо Ґінтаутас Палуцкас залишиться очільником уряду.

Крім того, Палуцкас залишив посаду голови Соціал-демократичної партії Литви, яка також належить до коаліції більшості.

Силовики проводять обшук у компанії, яка належить дружині брата Палуцкаса – Dankora. ЗМІ раніше з’ясували, що Dankora отримала фінансову підтримку від ЄС за програмою LEADER на суму майже 173 тисячі євро. За ці гроші фірма закупила акумуляторні системи у компанії Garnis, співвласником якої є Палуцкас (йому належить 49% акцій). Остання була єдиним учасником тендеру на постачання батарей та запропонувала ціну 145 тисяч євро.