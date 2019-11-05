Голова МЗС Литви назвав Росію «найбільшою перешкодою» для миру в Україні

Росія є «найбільшою перешкодою» для миру в Україні, заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв’ю «Настоящему времени» (спільний проєкт Радіо Свобода та Голосу Америки).
«Ймовірно, найбільша перешкода в цьому [мирному] процесі – це те, що Росія позиціонує себе як нейтральна сторона, у той час, як є активною учасницею конфлікту, хоча офіційно її не розглядають таким чином», – сказав Лінкявічюс у Празі.
За словами міністра, Москва говорить бойовикам на Донбасі, що «вам потрібно досягти угоди, і ми допоможемо», хоча насправді все відбувається «з точністю до навпаки».
Він додав, що відчуває «щирі наміри» президента України Володимира Зеленського.
«Ці нормандські переговори й пошук компромісу на вустах у всіх. Я розумію, що дуже складно все це зробити, але я відчуваю щирі наміри президента вирішити цю проблему. Складно сказати, наскільки успішним він буде», – заявив Лінкявічюс.
29 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вже є попередня дата саміту лідерів «нормандського формату», і висловив сподівання, що такий саміт відбудеться «до кінця наступного місяця».
Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий до зустрічі в «нормандському форматі», якщо вона буде «добре підготовлена» і не «вестиме до порожніх розмов».
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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