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04 листопада 2019, Київ 19:22
Новини | Спорт

Українка Магучіх претендує на звання найкращої молодої спортсменки світу у 2019 році

Ярослава Магучіх встановила новий рекорд у стрибках у висоту серед спортсменів віком до 20 років

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18-річна українська легкоатлетка Ярослав Магучіх претендує на звання найкращої молодої спортсменки світу у 2019 році за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

Протягом року вона встановила новий рекорд у стрибках у висоту серед спортсменів віком до 20 років. Її результат – 2,04 метра. Також Магучіх здобула срібну медаль дорослого чемпіонату світу з легкої атлетики й стала чемпіонкою Європи серед юніорів (до 20 років).

На нагороду претендують Брітані Андерсон (Ямайка), Лемлем Хайлу (Ефіопія), Гленда Морейон (Еквадор) та Шакаррі Річардсон (США).

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