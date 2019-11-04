Українка Магучіх претендує на звання найкращої молодої спортсменки світу у 2019 році

18-річна українська легкоатлетка Ярослав Магучіх претендує на звання найкращої молодої спортсменки світу у 2019 році за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

Протягом року вона встановила новий рекорд у стрибках у висоту серед спортсменів віком до 20 років. Її результат – 2,04 метра. Також Магучіх здобула срібну медаль дорослого чемпіонату світу з легкої атлетики й стала чемпіонкою Європи серед юніорів (до 20 років).

На нагороду претендують Брітані Андерсон (Ямайка), Лемлем Хайлу (Ефіопія), Гленда Морейон (Еквадор) та Шакаррі Річардсон (США).