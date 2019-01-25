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25 Січень 2019, Київ 17:38
Новини | Міжнародні

Грецький парламент ратифікував угоду про зміну назви Македонії

Члени парламенту Греції дебатують навколо угоди про зміну назви Македонії, 25 січня 2019 року

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Грецький парламент ратифікував історичну угоду про зміну назви держави Македонія на Північну Македонію.

Рішення підтримали 153 члени парламенту із 300.

В обох країнах угода має численних супротивників, які звинувачують уряди своїх країн у надто великих поступках іншій стороні і час від часу влаштовують демонстрації протесту.

Уряди грецького прем’єра Алексіса Ципраса і його македонського колеги Зорана Заєва підписали угоду в червні 2018 року. Документ передбачає зміну назви Македонії на Північну Македонію, щоб Афіни розблокували вступ Скоп’є до НАТО і ЄС.

Парламент Македонії після тривалих дебатів затвердив зміни до Конституції країни про її нову назву 11 січня 81 голосом із загалом 120 депутатів.

Від самого розпаду колишньої Югославії і виникнення незалежної Македонії 1991 року Греція виступає проти цієї назви сусідньої країни, твердячи, що ця назва становить до неї територіальну претензію. Цю ж назву, кажуть в Афінах, має традиційний регіон на півночі Греції, що охоплює дві з половиною сучасні провінції, і цю ж назву мало давнє царство, що існувало переважно в межах території півночі сучасної грецької держави і відіграло значну роль в історії давньої Греції, а світові відоме своїм царем-завойовником Александром Македонським.

Через цю суперечку і позицію Греції сучасна держава македонців-слов’ян визнана низкою міждержавних і міжнародних організацій під тимчасовою назвою «Колишня югославська республіка Македонія». Афіни заявляли, що будуть блокувати вступ Скоп’є до НАТО і Європейського союзу, доки там не змінять назви своєї держави.

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