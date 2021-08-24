Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Макрон відвідає Україну до кінця року – МЗС

«Ми чекаємо з нетерпінням на новий етап співпраці – візиту президента Франції в Україну», – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Президент Франції Емманюель Макрон має намір відвідати Україну. Про це повідомили на брифінгу в Києві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

«Ми чекаємо з нетерпінням на новий етап співпраці – візит президента Франції в Україну. Міністр Ле Дріан підтвердив сьогодні намір президента Макрона здійснити такий візит, який стане символічним і знаковим для наших двосторонніх відносин», – сказав міністр.

Його французький колега додав, що такий візит може відбутися ще до кінця 2021 року. Точної дати візиту міністри не назвали.

22 серпня в Україні з візитом перебувала канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Нещодавно в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна з осені повернеться до спроб організувати саміт «нормандської четвірки».

Востаннє лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG