Макрон відвідає Україну до кінця року – МЗС

Президент Франції Емманюель Макрон має намір відвідати Україну. Про це повідомили на брифінгу в Києві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

«Ми чекаємо з нетерпінням на новий етап співпраці – візит президента Франції в Україну. Міністр Ле Дріан підтвердив сьогодні намір президента Макрона здійснити такий візит, який стане символічним і знаковим для наших двосторонніх відносин», – сказав міністр.

Його французький колега додав, що такий візит може відбутися ще до кінця 2021 року. Точної дати візиту міністри не назвали.

22 серпня в Україні з візитом перебувала канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Нещодавно в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна з осені повернеться до спроб організувати саміт «нормандської четвірки».

Востаннє лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.