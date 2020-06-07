Міністр юстиції розповів, як в Україні розвантажили СІЗО

Міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, як в Україні розвантажили слідчі ізолятори.

За інформацією Офісу генпрокурора, за останні два місяці після запровадження обмежувальних карантинних заходів і заборони на етапування кількість людей, які перебувають у СІЗО, збільшилася за рахунок ув’язнених, які вже отримали вироки і мали б бути в колоніях.

Але, як сказав міністр у «Суботньому інтерв’ю», на цей час ситуація вже значно краща.

«Ми разом з МВС, із підрозділом Нацгвардії провели велику операцію вивезення з СІЗО людей і розвезення їх у місця позбавлення волі, у тюрми, відповідно, або ж у так звані дільниці СІЗО, по всій країні. Відповідно, навантаження на СІЗО істотно зменшилося, концентрація людей там зменшилася. У нас з’явилися резервні камери, які ми можемо використати у випадку, якщо виникне хвороба, коронавірус потрапить в наші інституції. Відповідно, у нас серед проблемних СІЗО залишився по суті лише один – херсонський. Але там перенаповнення таке велике, що там фактично неможливо щось зробити», – сказав Малюська.

Також, за його словами, нині вже нормальна ситуація в київському СІЗО «Лук’янівському»: «Там є вільні камери, є резерв. Тобто він зараз розвантажений настільки, наскільки це взагалі навіть теоретично можливо. Такого вже не було багато років».

Як сказав міністр, це пов’язано якраз із вивезенням ув’язнених: «Ми кілька сотень людей звідти вивезли в інші установи, відповідно максимально його розвантаживши».