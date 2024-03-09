Законопроєкт про мобілізацію засуджених може буде внесено до Ради наступного тижня – Малюська

Законопроєкт про можливість мобілізації засуджених і ув’язнених осіб може бути внесено до Верховної Ради наступного тижня, повідомив під час телемарафону міністр юстиції Денис Малюська.

«Я думаю, що на наступному тижні він буде зареєстрований. На найближчих сесійних засіданнях Ради він буде голосуватися в першому читанні і в другому так само. Я очікую, що це весна, не пізніше, і думаю, що навіть не кінець весни», – наголосив він.

Міністр також зазначив, що «є дуже багато (тисячі) ув’язнених і засуджених, які готові стати військовослужбовцями й захищати країну».

За його словами, «на прохання військових із законопроєкту буде виключено мобілізацію тих засуджених, хто порушував військову дисципліну, вчиняв злочини, пов’язані з виконанням свого військового обов’язку, а також злочини проти державності».

«Такі категорії, напевно, під мобілізацію не потраплять. Але остання крапка буде поставлена парламентом. Ми їм покажемо узгоджену позицію з Силами оборони і покажемо приблизно статистику готовності… Я не очікую затягування розгляду в парламенті, тому що поки що я не зустрічав жодного політика, депутата чи керівника Збройних сил, який був би активно проти», – сказав Малюська.

При цьому, за його словами, «не всі військові командири готові брати засуджених до своїх підрозділів».

«Ми не будемо нікому нав’язувати таких мобілізованих військовослужбовців. Скоріш за все, це будуть окремі загони. Але в будь-якому разі лише командири, які розуміють, з ким матимуть справу, як з цим працювати, отримають відповідні підрозділи, щоб вони могли захищати Батьківщину», – сказав міністр.

7 лютого Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію №10449.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець перед тим заявив, що визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію. Втім, він закликав парламент ухвалити документ у першому читанні, додавши, що до другого читання зауваження від Офісу омбудсмена «можна врегулювати».