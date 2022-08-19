Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Через обстріл Марганця поранені четверо людей – Дніпропетровська ОВА

До лікарні звернулися ще двоє постраждалих. Фото ілюстративне

Через російський обстріл Марганця на Дніпропетровщині поранені четверо людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«До лікарні звернулися ще двоє постраждалих через обстріл Марганця. Жінки 32 та 78 років. Вони лікуються вдома. На тепер через сьогоднішній обстріл Марганця поранені 4 людей», – написав він у телеграмі.

Резніченко також уточнив, що війська РФ Мирівську громаду обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Град».

«Поцілив по психоневрологічному інтернату. Заклад зруйнований. Людей там не було – усі давно евакуйовані. У громаді пошкоджені й 5 будинків. Ніхто не постраждав», – додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що через російський обстріл житлових кварталів Марганця поранені дві людини – сьогодні це вже друга атака Нікопольського району з боку військ РФ.

У ніч на 19 серпня російська армія обстрілювала три райони – Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. Як повідомив голова ОВА, в Апостолівській громаді Криворізького району через ці атаки загинув 36-річний чоловік. Крім того, за даними Резніченка, 12-річний хлопчик отримав поранення у Межівській громаді через обстріл його будинку з російської реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С».

Попри численні свідчення й докази, Росія стверджує, що не обстрілює цивільні об’єкти.

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG