Під Маріуполем окупанти виселяють село, щоб облаштувати військову базу РФ – Андрющенко

У Маріупольському районі окупанти виселяють ціле село, а на його місці облаштувати базу для російських військових, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Поруч із селищем Нікольське прямо посеред лісу знаходиться село Лісне. Дуже зручно для розміщення військових. По-перше, посеред лісу поодалік від зайвих очей. По-друге, поруч із основним місцем розташування окупантів в самому Нікольському», – розповів він.

За інформацією Андрющенка, за допомогою місцевої колаборантки російські окупанти вже почали виселяти людей.

«Формально-вигаданий привід – відсутність підтвердження права власності та особистості. Тому, що відсутні домові книги, які згоріли у конторі лісгоспу в Маріуполі», – додав радник мера.

У населеному пункті, за даними міськради Маріуполя, залишились всього лиш сім родин, серед них здебільшого пенсіонери, а також ті, хто переїхав із Маріуполя.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».