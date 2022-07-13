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У Маріуполі частково відновили мобільний зв’язок та інтернет, але вони – російські – радник мера

За словами Петра Андрющенка, в окупованому місті частково працює навіть зв’язок 4G

У окупованому Маріуполі частково відновили мобільний та інтернет-зв’язок. Про це у коментарі Радіо Свобода розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

«З’явився зв’язок: телефонний зв’язок, є частково по місту вай-фай, частково деякі будинки вже отримали швидкісний інтернет. І 4G теж частково з’явився. Вони кажуть, що цей зв’язок «ДНРівський», але можна називати як завгодно, але це точно російський сателіт», – зазначив він.

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Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого, і сильно постраждав від російських обстрілів.

В українському уряді заявляють, що в окупованому Маріуполі зараз – одна з найбільших гуманітарних катастроф.

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