Іноземця, який обікрав автомобіль співачки Maruv, заарештували – прокуратура

Громадянина Грузії, який обікрав автомобіль співачки Анни Корсун (Maruv) у центрі Києва, заарештували на два місяці, повідомила столична прокуратура. Він може вийти під заставу в 630 тисяч гривень.

«Під час обшуку в приватному будинку, де він тимчасово мешкав, правоохоронці вилучили золоті вироби, відеореєстратор, антени, зарядні пристрої, GPS-tracker, автомобільні брелки та сім-карти», – розповіли в прокуратурі.

За даними слідства, 11 січня підозрюваний розбив скло в автомобілі Maruv та забрав сумку з грошима та коштовностями.

Кримінальне провадження відкрите за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.