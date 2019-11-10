Ігоря Мазура допитують у прокуратурі Холма

Українського ветерана Ігоря Мазура привезли у відділ Окружної прокуратури Холма, Польща, о 12 годині за українським часом 10 листопада, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. З ним проводять перші слідчі дії, тобто допитують. Украінця привезли на допит без наручників.

10 листопада суд має отримати клопотання від прокуратури і призначити час засідання. За попередньою інформацією, через резонансний характер справи суд відбудеться в Любліні.

Ймовірно, засідання відбудеться завтра зранку. Про це Радіо Свобода повідомив консул України в Любліні Артем Валах.Ситуація нетипова, адже Мазура затримали у суботу. Понеділок 11 ​листопада також буде вихідним – Польща святкує день Незалежності.​

Ігор Мазур від часу затримання перебував у прикордонному пункті пропуску Дорогусь у прикордонників, які його й затримали 9 листопада. Затримання відбулося на запит Росії, яка подала на Ігоря Мазура у міжнародний розшук.

Росія звинувачує українця, учасника бойових дій на Донбасі та працівника Секретаріату Уповноваженої з прав люди Верховної Ради в участі у боях у Грозному під час Першої чеченської війни у 1990-х роках.

Читайте також: У Мінветеранів прокоментували затримання Мазура в Польщі: ситуація «у фокусі уваги»​

Ігор Мазур їхав у Польщу на запрошення віце-спікера польського Сейму Беати Мазурек.

Українські дипломати готові взяти Ігоря Мазура на поруки. Суд може обрати запобіжний захід у вигляді арешту Ігоря Мазура або відпустити на поруки. Протягом цього часу польські силовики мають подати запит в Росію, щоб отримати документи у справі. Матеріали надасть також і українська сторона.

Опісля польський суд ухвалить рішення про екстрадицію або ж відмовить Росії.

Віцеспікерка польського Сейму Малгожата Гошевська 9 листопада назвала затримання Ігоря Мазура назвала винятково «технічним виконанням міжнародних угод та зобов’язань».

Ігор Мазур (позивний «Тополя») – один із лідерів УНА-УНСО, певний час очолював осередок «Правого сектора» Київщини, учасник «Україна без Кучми», Помаранчевої революції і подій Євромайдану. Служив на Донбасі у складі ЗСУ у 2014–2015 роках.