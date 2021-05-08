Міністр Ткаченко розповів, як просуватимуть медіаграмотність серед школярів і студентів  

Міністерство культури та інформаційної політики спільно з освітянами та громадськими організаціями працює над просуванням медіаграмотності серед школярів і студентів, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода очільник відомства Олександр Ткаченко.

«У нас є багато стейкхолдерів, з якими ми працюємо разом. З IREX, з багатьма іншими громадськими організаціями, які вже мають суттєві досягнення в цій площині. Але ми додаємо до цієї активності. Створюємо онлайн-платформу з медіаграмотності, разом з різними громадськими організаціями запускаємо конкурс щодо дитячої книжки з приводу медіаграмотності. Будемо спільно з «Інтерньюзом» робити певні грантові програми. І в невеликих містах і селищах організовувати курси медіаграмотності. Тобто наше завдання – усіх стейкхолдерів, я про це говорив з колегою Шкарлетом (міністром освіти – ред.), так само як і з колегами з громадських організацій, які вже мають напрацювання, запустити певні програми медіаграмотності, у тому числі у школах, і в університетах», – сказав Ткаченко.

Зараз, за даними Міносвіти, медіаграмотність є складовою курсів «Громадянська освіта» для учнів 10-х класів і «Культура добросусідства» – для учнів 1-4 класів. Вона викладається поки що у формі окремих курсів. Раніше у відомстві, відповідаючи на запит Радіо Свобода, розповіли, що мають намір додати основи медіаграмотності до базової шкільної програми. За даними МОН, впровадження медіаосвіти шляхом регіональних експериментів розпочалися у 2011 році.