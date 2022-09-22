Чоловікам, віком до 35 років, потрібно негайно покинути окупований Мелітополь – мер

Чоловікам, віком до 35 років, рекомендують негайно покинути окуповану територію, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.



«Вже сьогодні на ворожому блокпості у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили в сторону Запоріжжя. Така практика буде продовжуватись. Мета окупантів – мобілізація наших чоловіків в якості «гарматного м’яса» на фронт. В 2014 році у так званих ЛНР/ДНР окупанти влаштовували справжнє полювання на чоловіків. Те ж саме вони вчинять і на ТОТ Запорізької та Херсонської областей», – написав він у телеграмі.



Федоров попередив, що потрібно вже зараз або намагатись виїжджати в бік Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях – через тимчасово окупований Крим до Грузії.

Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, що таке рішення ніяк не вплине на готовність України боротися. «Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією», – заявив Залужний.

Після оголошення у десятках міст Росії влаштували акції та пікети, поліція затримала понад 1300 людей.