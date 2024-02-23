Уряд вирішив виділити 515 млн грн для створення Національного військово-меморіального кладовища

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо виділення 515 мільйонів гривень на будівництво та функціонування Національного військово-меморіального кладовища, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду на Львівщині.

«Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям нашої Батьківщини. Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам’ять», – зазначив очільник українського уряду.

За словами Шмигаля, зведення меморіального кладовища є одним з головних завдань для Міністерства у справах ветеранів на цей рік.

Раніше Кабмін ухвалив рішення відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища у першій половині 2024 року.

Закон про створення Національного військового меморіального кладовища Верховна Рада ухвалила у травні 2022 року. Відтоді почався пошук ділянки. За півтора роки родинам загиблих пропонували як мінімум 5 потенційних місць для будівництва кладовища – від середмістя столиці до Київщини. Втім будувати не почали й досі.

Рідних влаштовувало погоджене владою будівництво у Биківні, але уряд змінив ділянку. 8 грудня минулого року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 10289, необхідний для будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища. Новим місцем будівництва кладовища стане село Гатне.

Втім частина родин полеглих військовослужбовців не погоджувалися на будівництво Національного військового меморіального кладовища у Гатненській громаді, що на Київщині.

Читайте також: Рідні загиблих військових виступили проти будівництва Національного військового кладовища в Гатненській громаді

Як повідомили Радіо Свобода в Міністерстві ветеранів, меморіальне кладовище «включатиме комплекс споруд та площ: військове кладовище, колумбарій, ритуальну будівлю, сучасний крематорій, музей, допоміжні споруди для організації почесних поховань».