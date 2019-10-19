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20 Жовтень 2019, Київ 01:03
Новини | Міжнародні

Меркель і Путін обговорили майбутню зустріч у «нормандському форматі»

Анґела Меркель і Володимир Путін провели телефонну розмову 19 жовтня

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Канцлер Німеччини Анґела Меркель провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним з питань, пов’язаних з конфліктом на сході України.

Як повідомляє агентство DPA, у центрі уваги обох лідерів була підготовка майбутнього саміту в «нормандському форматі», заявив 19 жовтня представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Дата саміту поки що не визначена.

Меркель і Путін обговорили також ситуацію в Сирії та Лівії і переговори про продовження транзиту газу через територію України.

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Пристайко: «Зараз момент істини, і ми не хочемо, щоб зустріч у «нормандському форматі» завершилась нічим» – відео

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Останні два місяці точаться розмови про те, що після трирічної перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії.

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» і всі пункти Мінських домовленостей.

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