Кремль: Меркель та Путін обговорять ситуацію в Україні 11 січня

Президент Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Анґела Меркель зустрінуться в Росії 11 січня, повідомила пресслжуба Кремля.

Вони збираються обговорити проблематику врегулювання збройного конфлікту на Донбасі «у контексті реалізації мінського «Комплексу заходів» від 2015 року і домовленостей, досягнутих на саміті в «нормандському форматі» 9 грудня 2019 року в Парижі».

Меркель та Путін планують також обговорити кризу на Близькому Сході після вбивства іранського генерала Касема Солеймані та ситуацію в Сирії й Лівії.

Сайт канцлера Німеччини підтвердив, що Меркель поїде до Москви 11 січня.