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Мінцифри обговорило з Meta блокування контенту про війну і «Азов»: «Обмежень буде менше»

У Міністерстві цифрової політики зазначають, що наразі на платформах Meta блокують український контент про війну через нібито порушення політики платформи

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров обговорив із президентом з глобальної політики компанії Meta Ніком Клеггом блокування у соцмережах Facebook та Instagram частини контенту про війну Росії проти України (зокрема, про полк «Азов»).

«Багато рішень вже зроблено. Багато рішень буде у майбутньому, в найближчий час. Ми продовжуємо співпрацю. Впевнений, що блокувань і обмежень контенту буде менше і більше людей по всьому світу буде знати про те, що реально відбувається в нашій країні», – розповів міністр.

Окрім того Федоров обговорив із Клеггом питання підтримки компанією Meta української платформи для фінансової допомоги Україні United24.

У Міністерстві цифрової політики зазначають, що наразі на платформах Meta блокують український контент про війну через нібито порушення політики платформи. Окрім того, полк «Азов» внесений до списку заборонених організацій у Meta через дії російської пропаганди, наголошують у відомстві.

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