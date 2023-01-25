Компанія Meta відновить облікові записи Дональда Трампа у Facebook та Instagram – заява

Компанія Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, заявила 25 січня, що найближчими тижнями відновить облікові записи колишнього президента США Дональда Трампа. Це станеться трохи більш як через два роки після зупинення акаунтів, яке послідувало за нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.

«Наша рішучість полягає в тому, що ризик (для громадської безпеки) достатньо зменшився. Таким чином, найближчими тижнями ми відновимо облікові записи містера Трампа у Facebook та Instagram. Однак ми робимо це завдяки новим запобіжникам, щоб не допустити повторних порушень», — заявив у блозі президент Meta з глобальних справ Нік Клеґґ.

Після відновлення своїх облікових записів Трамп знову отримає доступ до комунікаційних платформ і потенційного збору коштів саме тоді, коли він планує втретє в політичній карʼєрі претендувати на посаду президента США.

Рішення ухвалене після аналогічного кроку з боку Twitter.

Наразі не зрозуміло, чи скористається Трамп можливістю повернутися до платформ Meta. До Twitter американський експрезидент ще не повернувся.

У дописі на своїй власній платформі Truth Social Трамп заявив, що «таке (зупинення акаунтів) більше ніколи не повинно статися з чинним президентом або будь-ким іншим, хто не заслуговує на таке».