На колії у київському метро впав чоловік, він живий, підземка працює

У столичному метрополітені повідомили про падіння людини на колії і нетривалу через це зупинку поїзда.

«Сьогодні о 8:10 пасажир потрапив на колії на станції «Олімпійська» у відсутності поїзда. Рух поїздів зупинявся на 4 хвилини. Чоловік живий, поліція з’ясовує причини, лікарі проводять огляд. Метро працює у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні метрополітену на сторінці у Facebook.

Останнім часом у столичній підземці періодично на окремих станціях закривають тимчасово вхід і вихід через повідомлення про замінування.