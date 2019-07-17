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17 Липень 2019, Київ 10:05
Новини | Події

На колії у київському метро впав чоловік, він живий, підземка працює

Рух поїздів зупинявся на 4 хвилини, повідомили у метрополітені

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У столичному метрополітені повідомили про падіння людини на колії і нетривалу через це зупинку поїзда.

«Сьогодні о 8:10 пасажир потрапив на колії на станції «Олімпійська» у відсутності поїзда. Рух поїздів зупинявся на 4 хвилини. Чоловік живий, поліція з’ясовує причини, лікарі проводять огляд. Метро працює у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні метрополітену на сторінці у Facebook.

/**/ /**/ /**/ Останнім часом почастішали повідомлення про замінування станцій столичної підземки
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Останнім часом у столичній підземці періодично на окремих станціях закривають тимчасово вхід і вихід через повідомлення про замінування.

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