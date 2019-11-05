Метро у Києві відкрили (оновлено)

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Станом на 11:15 вівторка станції метро перевірені, вибухонебезпечних предметів не виявлено, метро працює у звичайному режимі, повідомили у столичній підземці.

Раніше сьогодні у пресслужбі столичного метрополітену повідомили, що після майже годинної перевірки жодних вибухонебезпечних предметів на станції «Майдан Незалежності» не виявили.

«Станцію «Майдан Незалежності» перевірено, вибухонебезпечнихпредметів не виявлено та відчинено для пасажирів. На станції «Палац спорту» триває перевірка. Про відкриття станції буде повідомлено одразу по завершенні роботи правоохоронців», – повідомили в метрополітені.

Раніше сьогодні повідомлялося, що надійшов анонімний дзвінок про замінування, через що знадобилося закрити для перевірки станції «Майдан Незалежності» та «Палац спорту» та відповідні пересадки.

Повідомлення про замінування станцій метро періодично надходять анонімно, попри те, що за таку незаконну діяльність передбачена кримінальна відповідальність.