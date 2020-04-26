У Київському метрополітені наголосили, що не повідомляли дати відновлення роботи

У Київському метрополітені наголошують, що не оприлюднювали інформацію стосовно відновлення роботи підземки. Заява про це опублікована на сайті комунального підприємства 26 квітня.

Напередодні деякі ЗМІ, посилаючись нібито на Telegram-канал Київського метрополітену, повідомили, що метро відновить роботу не раніше ніж на третьому етапі виходу з карантину, тобто з 31 травня. При цьому, згідно з тим повідомленням, їздити на ньому могли б лише містяни з належними спецперепустками, тоді як інших жителів столиці пустили б у підземку на наступному етапі, приблизно з 10 червня.

У заяві Київського метрополітену мовиться, що у них немає акаунту у «Телеграмі».

«Згідно з постановою Кабміну, наразі карантинні заходи, в тому числі щодо метро, продовжено до 11 травня. Нагадуємо, що офіційними сторінками київського метрополітену є сайт metro.kyiv.ua та сторінки тільки у мережах «ФБ» та «Твіттер» (Kyivmetroalerts (всі новини) і kyivmetroalert (зміни в роботі). У нас немає каналу в «Телеграмі». Просимо використовувати інформацію з вартих довіри джерел», – заявили у столичному метро.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що роботу громадського транспорту будуть відновлювати поетапно, але наразі не відомо, коли це станеться.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена також робота закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, але уряд уже двічі продовжив його терміни, наразі – до 11 травня.