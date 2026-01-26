Народна депутатка Мезенцева стала віцепрезиденткою Парламентської асамблеї Ради Європи

Українську парламентарку від «Слуги народу» Марію Мезенцеву обрали віцепрезиденткою Парламентської асамблеї Ради Європи – про це йдеться на сайті ПАРЄ.

Про рішення також повідомила сама Мезенцева:

«Рада повідомити, що була призначеною віцепрезиденткою ПАРЄ. Дякую нашій делегації за номінування та всеосяжну підтримку! Працюємо для України».

Сьогодні також була обрана нова президентка ПАРЄ – нею стала представниця Австрії Петра Байр, яка отримала 164 голови.

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук привітала Байр і вказала на те, що це лише п’ята жінка, яка очолює асамблею за її історію.





«Минулого року Петра погодилась на мою пропозицію стати менторкою Ірини Данилович, української громадянської журналістки і правозахисниці, яка перебуває в російській тюрмі», – повідомила Кравчук.

Вона опублікувала фото візитів Байр до України, зокрема, Харкова та Бучі, які постраждали від російської агресії.

Досі ПАРЄ очолював Теодорос Русопулос. Голову асамблеї обирають на один рік.