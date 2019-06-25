Один із підозрюваних у збитті «Боїнга» MH17 в юності відсидів у в’язниці – СБУ

Одного з офіційних підозрюваних у катастрофі малайзійського «Боїнга» MH17 – українця Леоніда Харченка ще в юності засудили на 5 років колонії загального режиму, повідомив проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» повідомив представник Служби безпеки України, генерал-майор Ігор Гуськов.

«У 1987 році, в грудні, йому на той момент було усього 15 років, він був затриманий за статтею 117 ч. 3 КК УРСР. Якщо не полінуватися і підняти цю статтю, то вона зовсім «тухла». Це зґвалтування групою осіб. Більше того, він отримав термін у 16 років, засуджений на п’ять років. І три роки він провів у місцях позбавлення волі у місті Дубно, Рівненської області», – сказав Гуськов.

Харченка умовно-достроково звільнили 24 травня 1991 року. Таким чином його звільнили на 1 рік і 7 місяців раніше присуджених йому п’яти років позбавлення волі.

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Окрім того, Ігор Гуськов заперечив інформацію про загибель Харченка. «Це не перший випадок, коли терористи з того боку, або їхнє близьке оточення поширюють таку інформацію – про загибель або смерть. Харченко віддав би зараз усе, аби його сліди загубилися. Насправді та інформація, яка є в Служби безпеки України не дозволяє говорити про те, що він мертвий», – розповіли в СБУ.

Наразі у базі МВС Леонід Харченко перебуває у розшуку за статтями 341 ч. 1 та 260 ч. 5 – це захоплення державних органів влади, а також створення незаконних збройних формувань, що призвело до загибелі людей або інших важких наслідків.

Українець Леонід Харченко разом із росіянами Ігорем Гіркіним, Сергієм Дубінським та Олегом Пулатовим – це перші офіційні підозрювані у катастрофі малайзійського «Боїнга» MH17.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії і була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття нею авіалайнера повернута назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.