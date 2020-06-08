На суді у справі MH17 виступає сторона обвинувачення

У суді в Нідерландах, де 8 червня відновився процес у справі про збиття малайзійського «Боїнга» над Донбасом 17 липня 2014 року, виступає сторона обвинувачення. Протягом найближчих днів прокурори повинні коротко представити висновки, до яких дійшло слідство. Після цього знову буде оголошена перерва.

Слідство дійшло до висновку, що літак був збитий з російської установки «Бук» із території України, яку контролювали підтримувані Росією бойовики. Звинувачення висунуті на адресу чотирьох осіб, трьох громадян Росії й одного громадянина України. Жоден із них не присутній у суді особисто.

Адвокати Олега Пулатова – єдиного підсудного, представленого адвокатами – під час свого виступу заявили, що домагатимуться відстрочки слухань по суті, оскільки, за їхніми словами, обмеження через пандемію в Нідерландах не дозволили повною мірою ознайомитися з матеріалами справи, а також злітати в Росію, щоб порадитися з підзахисним.

Суд продовжив діяти за заздалегідь оголошеним графіком і надав слово представникам обвинувачення, які розповіли про об'єктивні складнощі в зборі доказів – місце падіння літака розташоване на території, контрольованій бойовиками.

Вони знову наголосили, що зібрали докази того, що «Бук» був на території, також підконтрольній підтримуваним Росією силам.

Крім того, були зібрані докази того, що угруповання «ЛНР» і «ДНР» були залежні від Москви. Було згадано і те, що російська сторона намагалася підірвати розслідування, зокрема, поширюючи не підкріплені доказами теорії.

Процес в окружному суді Гааги почався в березні. Слухання проходять в судовому комплексі під Амстердамом. За ходом процесу можна спостерігати через відеотрансляцію.

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердама почався перший судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ», Олег Пулатов, відомий на прізвисько «Гюрза», полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.