Суд у справі рейсу MH17: захист просить додаткового розслідування

У Нідерландах у понеділок, 22 червня, поновився судовий процес у справі про катастрофу малайзійського «Боїнга» на Донбасі 17 липня 2014 року.

Слово надали захисту єдиного з чотирьох підсудних, представленого в суді адвокатами – росіянина Олега Пулатова.

Всього звинувачення висунуті проти трьох громадян Росії і одного громадянина України, які мали стосунок до проросійських бойовиків на Донбасі. Ніхто з них до суду не з’явився, і тільки Пулатова представляв адвокат з Нідерландів.

Адвокати виступили з клопотанням про додаткове розслідування справи. Вони стверджують, що слідство, яке представило суду результати своєї роботи раніше, не довело ані провину Пулатова, ані те, що «Боїнг» було збито саме з російської установки «Бук».

Захист перерахував численні запитання, які у нього виникли до висновків слідства. Частина цих аргументів аргументів повторює тези, які раніше поширювали лояльних Кремлю російські ЗМІ.

На думку адвокатів, факт, що «Боїнг» збили саме з «Буку», ще необхідно перевірити. Захист, зокрема, вважає недорозслідуваною версію про «причетність до катастрофи українського військового літака», посилаючись при цьому на слова людей, які нібито бачили цей літак, що звучали в ефірі прокремлівського телеканалу RT.

Інформації, наданої Службою безпеки України, захист не довіряє, стверджуючи, що служба упереджена, оскільки працює в інтересах України.

Адвокати Пулатова також заявили, що не розуміють, чому їх клієнта судять, не встановивши достеменно, хто саме несе пряму відповідальність за катастрофу – віддав наказ стріляти по літаку і виконав його.

Процес у справі про збиття малайзійського «Боїнга» над Донбасом 17 липня 2014 року відновився 8 червня в судовому комплексі під Амстердамом. Наступне засідання у справі відбудеться 22 червня.

Обвинувачені – троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ», Олег Пулатов, відомий на прізвисько «Гюрза», полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.