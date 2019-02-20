Microsoft: демократичні інституції в Європі зазнали атак хакерів, пов’язаних із Росією

Демократичні інституції Європи у період з вересня по грудень 2018 року зазнали хакерських атак з боку угруповання, пов’язаного з Росією, повідомила компанія Microsoft у заяві, присвяченій посиленню кібербезпеки напередодні виборів до Європарламенту.

Від атак постраждали понад сто співробітників Німецького товариства зовнішньої політики і працівників європейських офісів Інституту Аспена й Німецького фонду Маршалла США.

У Microsoft стверджують, що за атаками стоїть хакерська група Strontium, яку пов’язують із російським урядом.

Раніше в Microsoft заявляли, що Strontium, Fancy Bear і ATP28 – це одна і та ж група хакерів. У різний час повідомлялося, що саме вони стояли за резонансними атаками на державні, військові й громадські організації в різних країнах, починаючи з середини 2000-х років.

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У Microsoft стверджували, що в серпні 2018 року компанія запобігла спробі хакерської атаки на республіканські аналітичні центри в США. Її імовірно планувало здійснити угруповання Strontium.

Нещодавно Єврокомісія заявила, що з огляду на вибори в ЄС, заплановані на травень, боротьба з дезінформацією та пропагандою в співпраці Євросоюзу зі світовими технологічними велетнями, на кшталт Facebook, Google чи Twitter, повинна здійснюватися «глибше й швидше».