Держдеп щодо заяви папи Римського: «США підтримують право України на захист»

Сполучені Штати підтримують «право України на захист, а також українську формулу миру», зазначив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, коментуючи останні заяви папи Римського Франциска щодо війни Росії проти України.

«Очевидно, ми підтримуємо право України на захист», – підкреслив представник зовнішньополітичного відомства США на прохання журналістів прокоментувати заяву понтифіка.

Міллер також підтвердив позицію Сполучених Штатів щодо підтримки формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським, а також зусиль Києва, спрямованих на мирне припинення війни.

«Але це вимагає, щоб Володимир Путін припинив атаки та спроби захопити українські території, претендувати на них та утримувати їх, а також погодився на переговори. Але він поки не висловив бажання зробити це», – зауважив представник Держдепу.

Лідери багатьох країн та міжнародних організацій висловили підтримку Україні після того, як папа Римський Франциск в інтерв’ю для швейцарської телерадіокомпанії RSI у контексті війни РФ проти України закликав Україну до переговорів, а також казав про мужність підняти «білий прапор».

Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував папі Римському «закликати президента Росії Володимира Путіна вивести війська з України», та зауважив, що у такому випадку «мир настав би одразу без потреби у перемовинах».

Керівник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що своїми словами щодо України папа Римський Франциск мав намір «закликати до припинення вогню та відновити сміливість переговорів», але не мав на увазі капітуляцію.

Папа Римський Франциск, який походить із Аргентини, вже не вперше виступає із заявами, які можна витлумачити як проросійські. Апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса Міністерство закордонних справ України через висловлювання папи Римського викликає не вперше.