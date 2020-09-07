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07 вересня 2020, Київ 08:46
Новини | Міжнародні

Президент Чехії заявив, що знайти винних в отруєнні Навального – в інтересах Росії

Земан (на фото) про отруєння Навального: до часу, поки висітиме знак запитання над цим випадком, це, звичайно, нанесе шкоду всім країнам

Знайти винних в отруєнні російського опозиційного політика Олексія Навального в інтересах Росії, заявив президент Чехії Мілош Земан у розмові на чеському телеканалі CNN Prima News.

«Це в інтересах усіх, тобто і Росії, щоб цей випадок був пояснений, це означає, хто це отруєння вчинив чи хто його замовив і хто за це заплатив. До часу, поки висітиме знак запитання над цим випадком, це, звичайно, нанесе шкоду всім країнам», – сказав Земан.

Він нагадав про випадок з отруєнням колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля в березні 2018 року в Британії.

«Беручи до уваги те, що вже був випадок зі Скрипалем, де, якщо мені пам’ять не зраджує, був також використаний «Новачок», так можна лише стверджувати, що хто б це не організував [отруєння Навального], була це, ймовірно, та сама людина чи інституція, котра організувала спробу убивства пана Скрипаля», – додав Земан.

20 серпня Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадилив Омську, де політика шпиталізували. Через два дні його перевезли на лікування до берлінської клініки «Шаріте».

Влада Росії також заявляла, що підстав говорити про отруєння Навального немає.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що в організмі Навального знайшли сліди хімічної отруйної речовини з групи «Новачок».

«Менша за краплю дощу» – про смертельну дозу «Новачка»
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«Менша за краплю дощу» – про смертельну дозу «Новачка»

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