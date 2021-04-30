Збій у роботі «Дії» – Мінцифри повідомляє про відновлення роботи застосунку

Технічні роботи для відновлення роботи застосунку «Дія» завершені, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Спеціалістам вже вдалося провести відновлювальні роботи в максимально короткий час та усунути причини проблем. Цифрові документи в застосунку, онлайн-послуги на порталі — усі сервіси «Дії» доступні і ви можете ними скористатися!» – заявляють у відомстві.

Раніше Мінцифри повідомляло про технічний збій хостинг-провайдера DeNovo вранці, через який не працювала низка сервісів, у тому числі «Дія».

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«Сьогодні вранці стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud. Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації. Через це зараз можуть бути технічні проблеми у роботі Дії», – йшлося в повідомленні.

6 лютого 2020 року команда Міністерства цифрової трансформації презентувала застосунок «Дія». На початку у ньому працювали електронне посвідчення водія та свідоцтво для реєстрації (техпаспорт) автомобіля. Тоді розробники ставили перед собою таку задачу: протягом трьох років оцифрувати всі державні послуги, а 50 основних послуг – уже у 2020 році.