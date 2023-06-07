Через підрив Каховської ГЕС і повінь без світла на Херсонщині залишились 20 тисяч споживачів – Міненерго

Міністерство енергетики повідомило, що через підрив Каховської ГЕС та спричинену повінь станом на 7червня без світла залишилися 20 тисяч споживачів на Херсонщині, на Миколаївщині затоплені дві сонячні електростанції.

«Через підрив окупантами Каховської ГЕС та спричинену ним повінь триває надзвичайна ситуація на півдні країни. У Херсоні та сусідніх населених пунктах через паводок без світла лишилися майже 20 тисяч споживачів. Підтоплена насосна станція Херсонської ТЕЦ. Основні потужності теплоелектроцентралі – поки поза межами зони ризику. У місті станом на ранок підтоплені і відповідно пошкоджені 129 трансформаторних підстанцій. Також на Миколаївщині внаслідок паводку підтоплені дві сонячні електростанції», – повідомила пресслужба Міненерго.

Повідомляється, що ситуацію на ЗАЕС постійно моніторять експерти «Енергоатому».

«Прямої загрози через підрив Каховської ГЕС для окупованої електростанції наразі немає», – повідомили у відомстві.

Повідомляється, що у Донецькій області через бойові дії знеструмлено 7 населених пунктів. Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

«Попри усі виклики енергетична система країни працює стабільно. Дефіциту електроенергії немає. Однак через підрив Каховської ГЕС у майбутньому можливі труднощі із заживленням та налагодженням стабільного електропостачання для споживачів прилеглих територій після їх деокупації», – повідомили в Міненерго.

Вночі 6 червня з’явилися повідомлення про руйнування контрольованої військами РФ Каховської ГЕС, які вранці офіційно були підтверджені. Росія звинуватила Україну в підриві Каховської ГЕС. Як заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, Київ намагається позбавити окупований Крим води на тлі, як він стверджує «наступальних дій, які захлинаються». Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів, що Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.

За фактом підриву Каховської ГЕС прокурори відкрили справу про екоцид.

Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини.

Головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області російські військові захопили у лютому минулого року.