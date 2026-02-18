Міненерго: через обстріли є знеструмлення у чотирьох областях

У Міністерстві енергетики повідомляють, що через бойові дії та російські обстріли енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у Одеській, Дніпропетровській, Сумській та Запорізькій областях.



Як заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, на Одещині ситуація залишається складною – через пошкодження обладнання внаслідок обстрілу та через несприятливі погодні умови без електропостачання понад 99 тисяч абонентів.

Над відновленням пошкоджених ліній працюють ремонтні бригади.



Він також нагадав, що сьогодні у більшості областей вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств – графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.



