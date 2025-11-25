Міненерго: армія РФ вночі завдала удару по енергооб’єктах у Києві й 5 областях

Російські війська в ніч проти 25 листопада завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській і Харківській областях, повідомило Міністерство енергетики України.

«Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тисяч в Одеській, 13 тисяч у Чернігівській, понад 21 тисяча на Дніпропетровщині, та понад 8 тисяч на Харківщині. У всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що для стабілізації ситуації в енергосистемі у Києві й Харківській, Полтавській і Сумській областях застосовані аварійні відключення. А в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень, і в більшості областей продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу, додали в Міненерго.

Тим часом, в «Укренерго» нагадали, що 25 листопада сили РФ здійснили шосту за останні два місяці масовану ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти в Україні.

За даними Повітряних сил, російські війська під час удару застосували 22 ракети і 464 БпЛА різних типів (близько 250 із них – «Шахеди»), зафіксовано влучання ракет і 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що основний російський удар уночі був по Києву й Київській області, в місті є багато пошкоджень житлових будинків і цивільної інфраструктури. За останніми даними, кількість загиблих внаслідок російського удару в ніч проти 25 листопада в Києві сягнула шести: дві людини загинули в Дніпровському районі, де було влучання в багатоповерхівку, чотири – у Святошинському, де, за даними ДСНС, було влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею. 14 людей постраждали, зокрема одна дитина.

Також, за словами Зеленського, є руйнування на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині. «Головні цілі – енергетика і все, що забезпечує нормальне життя», – зазначив він.

Чотири із запущених РФ дронів, за словами президента, вилетіли до Молдови і Румунії, «є точний час прольотів».