У прифронтових регіонах відновлення електропостачання ускладнюється постійними обстрілами – Міненерго

Відновлення електропостачання у прифронтових регіонах України ускладнюється постійними російськими обстрілами, повідомляє пресслужба Міністерство енергетики.

«У сильні морози і ожеледицю енергетики невпинно продовжують відновлювати нам електропостачання. У прифронтових регіонах їх роботу ускладнюють безперервні ворожі атаки», – пише відомство в телеграмі.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. У лютому минулого року у Міненерго заявляли, що за три роки Росія окупувала 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України, з початком осені ці атаки посилилися.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.