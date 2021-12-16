За 11 місяців 2021-го шахтарям виплатили зарплати на 6,5 мільярдів гривень – Міненерго

У Міністерстві енергетики на запит Радіо Свобода повідомили, як відбувалася виплата зарплат шахтарям протягом 2021 року.

«За 11 місяців на виплату заробітньої плати шахтарям було спрямовано близько 6,5 мільярдів грн. Рівень виплати зарплати за 11 місяців 2021 року становить 84,9 %», – йдеться у відповіді на запит щодо обсягу заборгованості.

Згідно із державним бюджетом 2021 року, на бюджетну програму «реструктуризація вугільної галузі» на поточний рік від початку було передбачено 3,124 мільярда гривень, з них 3,068 мільярда – на оплату праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, а також погашення заборгованості з неї.

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«Міненерго забезпечило виділення додаткових коштів для зарплат шахтарям. Так, у грудні на ці цілі буде спрямовано ще близько 90 мільйонів гривень, які, з ініціативи Міненерго перерозподілено з інших бюджетних програм міністерства за рахунок економії коштів. Перерахування понад 700 млн грн з «Центренерго» вже заплановано на цей тиждень», – йдеться у листі.

Також рішення Кабінету міністрів передбачає, що керівництво шахт має спрямовувати 80% всіх отриманих коштів на виплату заробітних плат шахтарям.

Крім того, восени міністерство ініціювало виділення 1 мільярда гривень з бюджету. 700 мільйонів із цієї суми надійшли на вугільні підприємства у листопаді, ще 300 – в грудні. У серпні, зазначають у відомстві, завдяки перерозподілу видатків з іншої бюджетної програми на заплати виділили ще понад 390 мільйонів гривень.

«Весною цього року Міненерго також забезпечило виплату понад 830 мільйонів гривень на зарплати шахтарям за рахунок наближення коштів за відповідною бюджетною програмою. Отже, Міненерго забезпечило виплату державної підтримки шахтарям на поточний рік з коштів, передбачених державним бюджетом в повному обсязі, а також на постійній основі вирішує питання погашення поточних заборгованостей», – йдеться у відповіді.

При цьому Міненерго вказує на дефіцит коштів на виплату зарплати до кінця 2021 року. Відтак 6 грудня відомство звернулося до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розглянути виділення 900 мільйонів гривень з резервного фонду або інших джерел на бюджетну програму «реструктуризація вугільної галузі». Міністерство також працює над отриманням підприємствами коштів за продане вугілля.

Загалом, станом на 15 грудня на оплату праці та внесення обов’язкових платежів з бюджету за цією програмою виплатили понад 4,468 мільярда гривень, у тому числі:

341 540 800 гривень – на погашення заборгованості із заробітної плати за грудень 2020-го

656 309 300 гривень – на погашення заборгованості із зарплати за січень- березень 2021-го

503 937 000 гривень – на погашення заборгованості за квітень-червень

510 026 300 гривень – на погашення заборгованості за липень-серпень

2 456 478 600 гривень – на поточні виплати зарплати

Державний бюджет на 2022 рік передбачає фінансування програми з «реструктуризації вугільної галузі» на понад 3,224 мільярда гривень.

Народні депутати на позачерговому засіданні 16 грудня схвалили в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни в бюджеті 2021 року для «погашення заборгованості та виплати поточної заробітної плати працівникам державних вугледобувних вугільної підприємств». Він передбачає збільшення фінансування бюджетної програми в цьому році на 2,4 мільярда гривень.

У Верховній Раді збитки державних шахт від випуску товарної вугільної продукції за перші дев’ять місяців 2021 року оцінюють у 5,17 мільярда гривень, що на 1,15 мільярда більше, ніж за аналогічний період 2020-го.