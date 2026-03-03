Міненерго заявляє про знеструмлення у 4 областях після ударів РФ по енергетиці

Російські військові вночі 3 березня вкотре атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури у кількох українських областях, повідомило Міністерство енергетики України.

«Внаслідок атак є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській і Чернігівській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго додали, що в частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості через наслідки російських ударів.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

На початку лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив 25 лютого, що скерував до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.