Міненерго: через обстріли РФ є знеструмлення у трьох областях

Міністерство енергетики повідомляє, що через бойові дії й обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

«Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики виходять на об’єкти одразу після відбою тривог і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити домівки, лікарні, школи та підприємства», – заявили у міністерстві.

У Міненерго також нагадали, що 5 березня в більшості областей вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств – графіки обмеження потужності.

Тим часом, очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що понад 8800 абонентів знеструмлені внаслідок російської атаки по Запорізькому району. За його словами, відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

На початку лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив 25 лютого, що скерував до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.